23 и 24 октября на «Металлисте» грандиозный фестиваль

В честь открытия Академии футбола

  • 19.10.2021 19:16
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23 и 24 октября на «Металлисте» грандиозный фестиваль
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На следующих выходных в Харькове ФК «Металлист» громко и весело откроет Академию футбола. Два дня – в субботу 23 октября и в воскресенье 24 октября – на территории спорткомплекса «Металлист» в формате развлекательно-гастрономического марафона с утра до вечера будут угощать и веселить и взрослых, и детей.

В клубе рассказали, что площадка для будущего праздника уже полностью подготовлена. А на 14 игровых полях Академии на 100 % закончили все строительные работы. Теперь подрастающие звезды украинского и мирового футбола смогут тренироваться на покрытии последнего поколения от компании-мирового лидера Desso Sports System

И уже в 10.00 в субботу можно начинать наслаждаться праздником. На полях академии пройдут показательные тренировки воспитанников, а харьковские операторы street food предложат гостям разнообразные блюда и напитки на комфортабельном фуд-корте.

На 11.00 запланирована церемония торжественного открытия Академии футбола «Металлист», где прозвучат приветственные спичи. Ее воспитанники получат подарки от президента клуба Александра Ярославского, который и профинансировал проведение работ по восстановлению Академии.

После чего гостей праздника ожидают одновременно и матчи юношеских составов «Металлиста» на новом игровом поле, и народное гуляние на широкую ногу.

Для детей будет работать игровая зона с батутами и аттракционами, а также мультипликационное видео-шоу на гигантском экране мобильного кинотеатра.

На фестивале уличной еды ресторан «Старгород» обещает шок-кухню – сваренное в подарок любимой команде эксклюзивное пиво «Металлист» и приготовленную по секретному рецепту целиком на самом большом гриле тушу быка.

В перерывах между street-food перекусами, здесь можно будет примерять одежду супермодной капсульной коллекции MTLST от фан-магазина ФК «Металлист».

А на специально установленной сцене тем временем будет non-stop продолжаться концертно-развлекательная программа: DJ-дискотека, конкурсы, интерактивное шоу и фаер-шоу. И, конечно, живой звук!

23 октября гости праздника смогут насладиться выступлениями двух украинских суперпопулярных музыкальных коллективов.  Сначала все огни зажжет группа «Агонь». А затем группа ТНМК, большие друзья и авторы гимна ФК «Металлист», поздравят харьковчан с открытием Академии футбола.

В воскресенье праздничный марафон продолжится в том же ритме: street-food, развлечения, аттракционы, сюрпризы, оригинальные выступления Jerri Heil и группы «Ток».

В 18:45 преданные фанаты отправятся на стадион болеть за любимый футбольный клуб! В рамках 15-го тура Первой лиги «Металлист» сыграет с «Подольем» (Хмельницкий). Билеты на матч можно купить в кассах стадиона и онлайн на kharkov.internet-bilet.ua.

 И, наконец, кульминацией праздника станет выступление драйвовой рок-группы The Hard Kiss, которая недавно закончила свой тур по Украине и теперь приехала порадовать своим творчеством харьковчан на open-air празднике от «Металлиста».

Посмотреть полную программу и следить за новостями праздника можно здесь.

ФК «Металлист» ждет в гости всех любителей футбола и ценителей качественного досуга: ВХОД СВОБОДНЫЙ!

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