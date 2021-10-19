Барселона – Динамо. Верни мне мой 97-й

Киевское «Динамо» в прошлом туре без шансов уступило 0:5 «Баварии», но еще отнюдь не потеряло шансы на выход из группы. Ключевыми станут два матча против «Барселоны». Всерьез надеяться на повторение 1997 года, пожалуй, не стоит. Но сейчас мы имеем дело с самой слабой «Барселоной» за последние 20 лет и если уже когда ее и можно обыграть, то именно сейчас

Коэффициенты Favbet: 1.27 – 6.3 – 11.5

Выход из группы:

Барселона – 2.65

Динамо – 8.5

Каталонцы сейчас выглядят откровенно плохо - в первых двух турах они уступили «Баварии» и «Бенфике», и за два матча не нанесли ни одного удара в створ ворот соперников. Так что пока ни киевляне, ни каталонцы в этой Лиге Чемпионов не забивали. Но команда Луческу по крайней мере была близка к победе над «Бенфикой», а у «Барселоны» вообще шансов не было в обоих матчах.

Тем удивительно, что после этого провала Рональд Куман всё еще остается главным тренером «Барселоны». Видимо, руководство «блаугранас» дает шанс голландцу исключительно потому, что иначе придется выплачивать многомиллионную компенсацию, а найти свободного топ-тренера в октябре и не так и просто

Эксперты Favbet дают на отставку Кумана до выходных коэффициент 5. Неплохой вариант для ставки, учитывая, что даже ничья с «Динамо» по сути лишит «Барселону» шансов на топ-2 в группе. Спасти Кумана в такой ситуации может лишь тот факт, что в воскресенье «Барселона» играет с «Реалом» и увольнять тренера перед Эль Класико мало кто решится

Ровно год назад «Барселона» дважды обыграла «Динамо» на групповом этапе – 2:1 в Испании и 4:0 в Украине, но есть надежда, что на сей раз всё будет иначе. «Барселона» остается фаворитом, но легкая победа ей не гарантирована. Есть уверенность, что много голов в этом матче не будет – 2-3 максимум. Ну а если хотите похулиганить и вспомнить 1997 год (даже если вы тогда еще не родились), то можно поставить на сухую победу киевлян. Ведь «а мы Динамо Киев. Шо такое?»(с)

Надежный прогноз от Favbet: тотал меньше (3.5) – 1.63

Прогноз «верни мне мой 1997-й»: сухая победа Динамо - 22