Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мог бы большего в карьере добиться. Но хочу рекорд»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев считает, что мог в течение карьеры добиться большего, однако все еще рассчитывает побить рекорд по количеству голов в чемпионатах Украины.
«Не считаю, что сильно заиграл. Мог бы большего добиться в карьере. Было куча ошибок. Но если бы я не получал сейчас удовольствие от футбола, то уже бы закончил».
«Конечно, есть рекорд еще. Хочется побить рекорд. Делаю все возможное, осталось 8 голов».
«То пенальти не дают, то моментов нет. Потом дали мне дисквалификацию эту на 2 матча», - сказал Селезнев в комментарии каналу «Муха».
Источник — Sport.ua
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Стыдно будет за такого рекордсмена)))
Стыдно будет за такого рекордсмена)))
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