Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мог бы большего в карьере добиться. Но хочу рекорд»

Игрок все еще получает удовольствие от футбола

  • 19.10.2021 19:11
  • 2946 просмотров
  • 19 комментариев
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мог бы большего в карьере добиться. Но хочу рекорд»
© fcminaj.com

Форвард «Миная» Евгений Селезнев считает, что мог в течение карьеры добиться большего, однако все еще рассчитывает побить рекорд по количеству голов в чемпионатах Украины.

«Не считаю, что сильно заиграл. Мог бы большего добиться в карьере. Было куча ошибок. Но если бы я не получал сейчас удовольствие от футбола, то уже бы закончил».

«Конечно, есть рекорд еще. Хочется побить рекорд. Делаю все возможное, осталось 8 голов».

«То пенальти не дают, то моментов нет. Потом дали мне дисквалификацию эту на 2 матча», - сказал Селезнев в комментарии каналу «Муха».

Источник — Sport.ua

(36 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
    fedd1979, 19.10.2021 19:14
    +7
    Мати рідна, які 8 голів? Хай згадає, кол ивостаннє забивав,а тим більше не з пенальті
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    Rzechpospolita
    online
    Rzechpospolita, 19.10.2021 19:23
    +6
    «То пенальти не дают, то моментов нет». ему точно не 15?))))
    Стыдно будет за такого рекордсмена)))
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    0933333333
    online
    0933333333, 19.10.2021 19:56
    +5
    На панели иди рекорды ставить
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    bonv
    online
    bonv, 19.10.2021 20:22
    +4
    Ти в пусті ворота попасти не можеш.. Кормілєц недороблений..
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 19.10.2021 19:56
    +4
    SaneK, 19.10.2021 19:36
    То пенальти не дают, то моментов нет... Завистники сглазили, в церкву надо или к бабке
    Ну так не влучати з 2-х метрів у порожні ворота - це не момент - там м'яч котився, і захисники бігли і до воріт (ну то й що що порожніх) було аж 2!!!! метри....
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    Krasvchik
    online
    Krasvchik, 19.10.2021 19:47
    +4
    МОГ БЫ ДОПИТЬСЯ...
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    stopor2016
    online
    stopor2016, 19.10.2021 19:39
    +4
    slavaragulyam, 19.10.2021 19:31
    главное чтобы вам за пенальтиста цыганкова стыдно не было
    Пенальтисты Роналду и Месси насторожились ...
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    cooperchack
    cooperchack, 19.10.2021 19:39
    +4
    Дайте ему пенальти,ну просит же
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    SaneK
    online
    SaneK, 19.10.2021 19:36
    +4
    То пенальти не дают, то моментов нет... Завистники сглазили, в церкву надо или к бабке
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 19:23
    +4
    Позорно звучит на счет пенок) такой себе рекорд будет если выйдет все же да и сам этот конь запомнился последнее время уже совсем не тем, закончил бы уже как миля да не тянул кота за яй
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    Vbolivalnyk-Peter
    online
    Vbolivalnyk-Peter, 19.10.2021 19:54
    +3
    Чоловіче ти за стільки років не навчився з 2-х метрів у порожні ворота влучати, а хочеш рекорд...
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    Kasik
    online
    Kasik, 19.10.2021 19:34 (изменен)
    +3
    Як велика дитина!!!!!!!! Хочу і все.
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    Віталій Ткачук
    online
    Віталій Ткачук, 19.10.2021 19:40
    +2
    Чоловік ніяк не схаменеться. Толя Тимощук теж хотів рекорд, а в людей асоціюється як "попрошайка" футболок. Кормілєц вже його переплюнув, але туди ж. А колись вони грали в футбол.
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    a.fedorenko1953
    online
    a.fedorenko1953, 19.10.2021 20:30
    +1
    Назва каналу дуже пасує Годувальнику)
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    WildeKater
    online
    WildeKater, 19.10.2021 20:30
    0
    Было бы миленько, если бы в итоге ему не хватило одного гола. Хотя если надо будет, он и в 50 поднявшимся из первой лиги будет доплачивать за попадание в состав чтоб забить за сезон с пенальти пару голов таким же поднявшимся.
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 19.10.2021 19:43
    0
    Не накормил еще семью?)
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 19:45
    -7
    хочет рекорд, его право попытаться взять. за своими калеками смотрите, пробивающие левые пенальти пачками.
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 19:43
    -7
    stopor2016, 19.10.2021 19:39
    Пенальтисты Роналду и Месси насторожились ...
    месси и роналду не дают столько левых пеналей как вашей дыре
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 19:31
    -13
    Rzechpospolita, 19.10.2021 19:23
    «То пенальти не дают, то моментов нет». ему точно не 15?))))
    Стыдно будет за такого рекордсмена)))
    главное чтобы вам за пенальтиста цыганкова стыдно не было
    Ссылка
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