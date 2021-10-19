Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Мог бы большего в карьере добиться. Но хочу рекорд»

Форвард «Миная» Евгений Селезнев считает, что мог в течение карьеры добиться большего, однако все еще рассчитывает побить рекорд по количеству голов в чемпионатах Украины.

«Не считаю, что сильно заиграл. Мог бы большего добиться в карьере. Было куча ошибок. Но если бы я не получал сейчас удовольствие от футбола, то уже бы закончил».

«Конечно, есть рекорд еще. Хочется побить рекорд. Делаю все возможное, осталось 8 голов».

«То пенальти не дают, то моментов нет. Потом дали мне дисквалификацию эту на 2 матча», - сказал Селезнев в комментарии каналу «Муха».