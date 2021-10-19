Бенфика — Бавария. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 19:08
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Бенфика — Бавария. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Бавария

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бенфика» – «Бавария».

«В первых двух турах «Бенфика» сыграла вничью 0:0 с «Динамо», а также разгромила «Барселону» (3:0). «Бавария» также уверенно победила «Барселону» (3:0) и выиграла у «Динамо» (5:0).

«Бавария» перед вылетом в Португалию разгромила «Байер» со счетом 5:1! Я смотрел этот поединок. К 37-й минуте мюнхенцы забили леверкузенцам пять мячей! Я считаю, что «Бавария» сейчас это самая сильная команда в Европе. Они показывают сейчас космический футбол. При чем можно сказать, что «Бавария» побеждает на одной ноге. У них есть разные варианты. Нагельсман меняет игроков периодически, давая всем себя проявить. У мюнхенской команды большой запас, большой гандикап, много хороших футболистов. Я думаю, в этом матче будет выездная победа «Баварии». Я не скажу, что «Бенфика» слабая. Лиссабонцы будут играть, но здесь нужно учитывать мощь «Баварии».

Будет ли у Яремчука шанс забить? Яремчуку будет сложно. Все-таки «Бавария» очень хорошо играет в обороне. Хотя в матче с «Байером» мюнхенцы пропустили один мяч. Но, я считаю, если Яремчук себя настроит, у него будут голевые моменты. Но в целом в матче с чемпионом Германии у «Бенфики» будет мало шансов», - сказал Воробей. 

Матч «Бенфика» – «Бавария» состоится 20 октября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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