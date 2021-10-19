Соболь в основе, Зинченко в запасе. Составы на матч Брюгге — МанСити

Только один украинский футболист выйдет в основном составе своей команды

  • 19.10.2021 18:52
  • 225 просмотров
  • 0 комментариев
Соболь в основе, Зинченко в запасе. Составы на матч Брюгге — МанСити
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Во вторник, 19 октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити».

26-летний украинский футболист «Брюгге» Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды. 24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе.

«Брюгге»: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Соболь, Соуа, Ритс, Ванакен, Баланта, де Кетеларе, Ланг.

«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Марез.

Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности