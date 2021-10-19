Соболь в основе, Зинченко в запасе. Составы на матч Брюгге — МанСити

Во вторник, 19 октября, состоится поединок 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити».
26-летний украинский футболист «Брюгге» Эдуард Соболь выйдет в стартовом составе своей команды. 24-летний украинский игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко остался в запасе.
«Брюгге»: Миньоле — Мата, Хендри, Нсоки, Соболь, Соуа, Ритс, Ванакен, Баланта, де Кетеларе, Ланг.
«Манчестер Сити»: Эдерсон — Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, де Брюйне, Бернарду Силва, Родри, Грилиш, Фоден, Марез.
Стартовый свисток поединка прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Источник — УЕФА
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