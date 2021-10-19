Манчестер Юнайтед — Аталанта. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 18:44
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Манчестер Юнайтед — Аталанта. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Аталанта

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта».

«В первых двух турах манкунианцы уступили «Янг Бойз» (1:2) и выиграли у «Вильярреала» (2:1). «Аталанта» сыграла вничью 2:2 с «Вильярреалом» и победила «Янг Бойз» (1:0).

В турнирной таблице группы F «Аталанта» с 4 очками лидирует, МЮ с 3 баллами находится на третьей позиции.

Ни та, ни другая команды в своих чемпионатах не находятся на лидирующих позициях. Кстати говоря, «МЮ» и «Аталанты» набрали по 14 очков и занимают шестые места в АПЛ и Серии А соответственно. У Роналду сейчас, наверное, период адаптации. Что-то в этом роде. Пока что каких-то результатов от португальца не видно. Я думаю, что в этом матче будет ничья. Встретятся две равные команды. И по стилю игры они подходят друг другу.

Может ли забить на «Олд Траффорд» Малиновский? Руслан в «Аталанте» сейчас комфортно себя чувствует. Он в принципе неплохо играет за команду из Бергамо. Желаем ему только голов и голевых передач, а также в целом хорошей игры», - сказал Воробей.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Аталанта» состоится 20 октября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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