Мораес рассказал, когда вернется на поле

До полного восстановления форварда «Шахтера» осталось около двух месяцев

  • 19.10.2021 18:36
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Мораес рассказал, когда вернется на поле
© Instagram. Жуниор Мораес

34-летний нападающий «Шахтера» и сборной Украины Жуниор Мораес рассказал о том, как восстанавливается после тяжелой травмы колена, которую получил в конце минувшего сезона.

«Мы сразу достигли договоренности с медицинским штабом «Шахтера», что мое восстановление пройдет в Бразилии, под наблюдением врачей, у которых очень хороший опыт работы именно с такими видами травм. Это лучшие физиотерапевты в Бразилии. Я работал два раза в день. Это было очень трудно, но в то же время это то, что позволило быстрее пройти этап реабилитации.

Сейчас важное время на завершающей стадии восстановления. Нужно очень осторожно относиться к нагрузкам, потому что прибавилось больше упражнений, скоростных рывков, прыжков, ударов. Поэтому нужно постепенно входить в этот процесс, адаптироваться к полю. Это очень деликатное дело, важно, чтобы не произошло рецидива. Врачи говорят, что до возвращения на поле осталось около двух месяцев. Но главное — не спешить в этом процессе, надо двигаться шаг за шагом. Думаю, что люди знают, насколько профессионально я отношусь к своим обязанностям, поэтому буду делать все для того, чтобы как можно скорее вернуться на поле», — сказал Мораес.

Источник — Футбол 1/2/3

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