Ракицкий сможет сыграть против Ювентуса

32-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий готов принять участие в поединке группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«Готов ли сыграть Ракицкий? И здоровы ли все остальные, кроме Оздоева? Кроме Магомеда Оздоева, все работают в общей группе и могут принять участие в матче», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.