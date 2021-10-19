Ракицкий сможет сыграть против Ювентуса

Украинский защитник «Зенита» готов принять участие в поединке Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 18:14
  • 481 просмотр
  • 1 комментарий
Ракицкий сможет сыграть против Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий готов принять участие в поединке группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса».

«Готов ли сыграть Ракицкий? И здоровы ли все остальные, кроме Оздоева? Кроме Магомеда Оздоева, все работают в общей группе и могут принять участие в матче», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» состоится в среду, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Зенит

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    online
    stopor2016, 19.10.2021 18:36
    -1
    Та ми тут так переживали - не дай Бог не зможе...
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