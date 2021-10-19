Рональд КУМАН: «Нужно победить Динамо. Иного пути нет»

Наставник «Барселоны» поделился ожиданиями от поединка с киевским клубом в Лиге чемпионов

  • 19.10.2021 17:58
  • 1444 просмотра
  • 9 комментариев
Рональд КУМАН: «Нужно победить Динамо. Иного пути нет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер испанской «Барселоны» Рональд Куман дал пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

— Что нужно сделать команде, чтобы взять первые три очка в Лиге чемпионов?
— В прошлом году мы играли с «Динамо», дважды обыграли их, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Завтра мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие игры, мы должны в обеих победить.

— Завтрашняя игра имеет решающее значение?
— Да, чтобы выйти в плей-офф, надо побеждать. Нет другого пути, кроме как выиграть матч у «Динамо». Мы знаем, что нам нужно делать, а именно — набирать очки. Это единственная возможность пройти.

— Как должна быть настроена команда, чтобы обыграть «Динамо»?
— Как и к любой игре, мы постараемся хорошо подготовиться. Вы увидите, в каком состоянии будут игроки физически — те одиннадцать, которые выйдут в стартовом составе, будут способны выиграть матч.

— Вы сказали, что от строящейся команды чудес ожидать не приходится. На что вы рассчитываете в этой Лиге чемпионов?
— Думаю, мы можем бороться, но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. Есть команды, которые нас опережают, но мы постараемся побороться. Возвращаются травмированные игроки, и, хотя они еще не в лучшем состоянии, они делают нас сильнее. Нам нужно побороться и пройти групповой этап.

— В команде есть группа игроков-ветеранов, но есть и молодые игроки. Каким вы видите их перед завтрашним поединком?
— Они готовы. Есть опытные игроки, которые должны быть примером в этих играх. И молодые, которые показали, что могут выдерживать давление, потому что они — игроки «Барсы» и уже сыграли другие важные игры. Мы должны играть в свою игру. Мы здорово сыграли первый тайм против «Валенсии», но проиграли второй. Но я считаю, что мы были на хорошем уровне. Мы должны быть агрессивными без мяча и играть в свою игру. Всегда есть возможности для улучшения.

— Будете ли вы держать в уме класико (24 октября «Барселона» примет «Реал» — прим. ред.)?
— Ближайшая игра всегда самая важная. Все мы зависим от наших результатов, и мы работаем в стране, где все очень преувеличено. В последнее время большие команды стали лучше, а «Барса» понизила свой уровень. Я не знаю, почему. Сегодня есть команды, у которых баланс в составе, скамейка запасных со многими игроками из других стран и лучшая экономическая ситуация.

— Как вы думаете, сможет ли Даниэль Алвес вернуться в «Барсу»?
— Мне ничего не известно о возможности его перехода, поэтому я не буду ничего говорить по этому поводу.

— Чего бы вы хотели добиться в Лиге чемпионов?
— Я не знаю. Это всегда зависит от обстоятельств и момента. Это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал и финал. Что нам нужно сделать, так это победить завтра, это то, что для меня важно сейчас. Потому что мы проиграли две игры в группе.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в 19:45 по киевскому времени.

Источник — Динамо Киев от Шурика

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    source02
    online
    source02, 19.10.2021 18:33
    +3
    норм барса катает, 0-6 з-п, два матча два поражения, надеюсь в очередной раз очко барселоны пойдет в копилку болельщиков киевлян
    Ссылка
    Trollface
    online
    Trollface, 19.10.2021 18:17
    +3
    На выход!
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 19.10.2021 18:01
    +2
    Ну почему же нет,уйти в отставку например,этот путь открыт для вас судя по всему сударь.
    Ссылка
    Shara
    online
    Shara, 19.10.2021 18:46
    +1
    Барса сегодня - раненный зверь, а это опасно. Могут и тряхнуть былой славой. А Динамо в начале сезона в этом году не ах. Так, что исход всякий возможен.
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 19.10.2021 18:37
    0
    Face Control, 19.10.2021 18:19
    И у вас это получится.
    Так папа Карло и обещал.
    Ссылка
    rasta13
    online
    rasta13, 19.10.2021 18:58
    -1
    У барсы выйдет Коутиньо, Фати и разорвут защиту, особенно Фати любит наших защитников накручивать.
    Ссылка
    kadaad
    kadaad, 19.10.2021 19:14
    -2
    Так и будет. Игроки Динамо при имени таких команд обсераются еще до выхода на поле.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 18:19
    -4
    И у вас это получится.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 18:08
    -7
    — Что нужно сделать команде, чтобы взять первые три очка в Лиге чемпионов?
    --
    нужно встретиться с динаму
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности