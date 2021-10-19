Карло АНЧЕЛОТТИ: «Смотрел матчи сборной Украины только ради Шевченко»

Наставник «Реала» следит за тренерской карьерой своего бывшего подопечного

  • 19.10.2021 17:48
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Смотрел матчи сборной Украины только ради Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Милан», рассказал, следит ли он за тренерской карьерой украинца Андрея Шевченко.

«Да, я часто смотрел матчи сборной Украины только ради Андрея. Также там работали Тассотти, Мальдера… Мы все дружим. Мне очень импонировала их работа, как они работали со сборной Украины», — рассказал Анчелотти.

Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 годы и с 2008 по 2009 годы. С 2016 по 2021 годы Шевченко возглавлял сборную Украины.

Источник — Бомбардир

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