Жуниор Мораес рассказал, от чего зависит продление контракта с Шахтером

34-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о контрактной ситуации с донецким клубом.

«Мой контракт с «Шахтером» заканчивается этой зимой, в декабре. Думаю, все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, насколько хорошо я буду себя чувствовать, как проявлю себя на поле. От этого и будет зависеть мое будущее в «Шахтере». Сейчас же, пока я не вернусь на поле, нет смысла говорить о моем новом соглашении», - сказал Мораес.

Напомним, Жуниор Мораес не выходил на поле с апреля, когда получит тяжелую травму колена и проходил процесс восстановления, который ныне находится на финишной прямой.