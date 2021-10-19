Жуниор Мораес рассказал, от чего зависит продление контракта с Шахтером

Срок действующего соглашения истекает в конце года

  • 19.10.2021 17:39
  • 361 просмотр
  • 0 комментариев
Жуниор Мораес рассказал, от чего зависит продление контракта с Шахтером
© Instagram. Жуниор Мораес

34-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о контрактной ситуации с донецким клубом.

«Мой контракт с «Шахтером» заканчивается этой зимой, в декабре. Думаю, все будет зависеть от того, как будет проходить восстановление, насколько хорошо я буду себя чувствовать, как проявлю себя на поле. От этого и будет зависеть мое будущее в «Шахтере». Сейчас же, пока я не вернусь на поле, нет смысла говорить о моем новом соглашении», - сказал Мораес.

Напомним, Жуниор Мораес не выходил на поле с апреля, когда получит тяжелую травму колена и проходил процесс восстановления, который ныне находится на финишной прямой.

Источник — Великий футбол

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности