ПСЖ продолжает наблюдать за Салахом

Парижский ПСЖ продолжает наблюдать за 29-летним египетским вингером «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.
Соглашение Салаха с английским клубом рассчитано до лета 2023 года, и он еще не подписал новый контракт. ПСЖ готовится к возможному уходу 22-летнего французского бомбардира Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в будущем июне.
В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 10 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость Салаха составляет €100 миллионов.
Источник — Le 10 Sport
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