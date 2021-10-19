ПСЖ продолжает наблюдать за Салахом

Французский клуб готовится к возможному уходу Мбаппе

  • 19.10.2021 17:19
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ПСЖ продолжает наблюдать за Салахом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Парижский ПСЖ продолжает наблюдать за 29-летним египетским вингером «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамедом Салахом.

Соглашение Салаха с английским клубом рассчитано до лета 2023 года, и он еще не подписал новый контракт. ПСЖ готовится к возможному уходу 22-летнего французского бомбардира Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в будущем июне.

В текущем сезоне Салах провел за Ливерпуль 10 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Салаха составляет €100 миллионов.

Источник — Le 10 Sport

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