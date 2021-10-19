Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин останется в Реале»

Наставник «сливочных» высоко ценит украинского вратаря

  • 19.10.2021 17:03
  • 1726 просмотров
  • 7 комментариев
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин останется в Реале»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о 22-летнем украинском вратаре «сливочных» Андрее Лунине.

«Лунин — молодец. Он — талантливый игрок, который много работает. Ясно, что его конкурент — топ-вратарь Куртуа. Он играет большую часть времени. Но это не говорит о том, что Лунин — плохой вратарь. У него высокое мастерство.

Уйдет ли Лунин из «Реала»? Нет, я думаю, что он останется.

Есть ли что-то общее по работоспособности у Лунина и Андрея Шевченко? Национальность. Они оба — украинцы, очень приятные ребята. Главное сходство — это характер и харизма. У Лунина может быть такая же успешная карьера, как у Шевченко», — рассказал Анчелотти.

Контракт Лунина принадлежит «Реалу» с лета 2018 года после перехода из луганской «Зари» за €8,5 миллионов. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча за мадридскую команду.

Источник — Бомбардир

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 17:07
    +3
    Замаринуют короч, так хоть бы уже где-нигде выпускали, а то лажанет же сразу потом если кинуть в бой против кого серьезного опосля стольких лет без практики
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    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 19.10.2021 17:41
    +1
    Хорошо, хоть не поставили на матч с Шерифом, а так бы на него все списали
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 17:38
    +1
    slavaragulyam, 19.10.2021 17:28
    думаю в этом сезоне ему больше матчей дадут.
    В том случае если из кубка не вылетят опять сразу же ну и мб если решат в группе все, то в последнем туре ЛЧ (сомнительно оч)
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 19.10.2021 17:15
    +1
    slavaragulyam, 19.10.2021 17:11
    ему хотят найти игровое время, но не знают куда впихнуть. видно что терять не хотят его.
    Та ну ладно, за столько лет и 1 матч всего найти и это в еврочемпах где полно матчей, это слишком да и ему еще годик посидеть ради еще 1 или нескольких матчей это перебор
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 17:10
    +1
    много разговоров о Лунине от футболистов и тренера, значит дадут шансы в сезоне, вот как много этих шансов будет вопрос.
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 17:28
    0
    Alex86 1, 19.10.2021 17:15
    Та ну ладно, за столько лет и 1 матч всего найти и это в еврочемпах где полно матчей, это слишком да и ему еще годик посидеть ради еще 1 или нескольких матчей это перебор
    думаю в этом сезоне ему больше матчей дадут.
    Ссылка
    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 17:11
    0
    Alex86 1, 19.10.2021 17:07
    Замаринуют короч, так хоть бы уже где-нигде выпускали, а то лажанет же сразу потом если кинуть в бой против кого серьезного опосля стольких лет без практики
    ему хотят найти игровое время, но не знают куда впихнуть. видно что терять не хотят его.
    Ссылка
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