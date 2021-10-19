Карло АНЧЕЛОТТИ: «Лунин останется в Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о 22-летнем украинском вратаре «сливочных» Андрее Лунине.

«Лунин — молодец. Он — талантливый игрок, который много работает. Ясно, что его конкурент — топ-вратарь Куртуа. Он играет большую часть времени. Но это не говорит о том, что Лунин — плохой вратарь. У него высокое мастерство.

Уйдет ли Лунин из «Реала»? Нет, я думаю, что он останется.

Есть ли что-то общее по работоспособности у Лунина и Андрея Шевченко? Национальность. Они оба — украинцы, очень приятные ребята. Главное сходство — это характер и харизма. У Лунина может быть такая же успешная карьера, как у Шевченко», — рассказал Анчелотти.

Контракт Лунина принадлежит «Реалу» с лета 2018 года после перехода из луганской «Зари» за €8,5 миллионов. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча за мадридскую команду.