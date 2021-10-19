Лука МОДРИЧ: «Лунину тяжело. Но у него будет шанс»

Футболист «Реала» рассказал о перспективах украинского голкипера

  • 19.10.2021 16:51
  • 1354 просмотра
  • 3 комментария
Лука МОДРИЧ: «Лунину тяжело. Но у него будет шанс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о 22-летнем украинском вратаре «сливочных» Андрее Лунине.

«Лунин — это прекрасный парень, очень работящий. Он очень много работает на тренировках. Я знаю лишь несколько примеров, чтобы футболисты так много работали над собой. Понимаю, насколько ему тяжело, ведь у него нет игровой практики. Не чувствует ритм игры. Глядя на работу, которую он проделывает, я надеюсь, что у него будет шанс. И он его использует», — рассказал Модрич.

Контракт Лунина принадлежит «Реалу» с лета 2018 года после перехода из луганской «Зари» за €8,5 миллионов. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча за мадридскую команду.

Источник — Бомбардир

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Zhez53
    online
    Zhez53, 19.10.2021 17:41
    +1
    Вообще-то, я, надеюсь, что у него будет шанс, и у него будет шанс - это разные понятия.
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    Viktor Tarator
    Viktor Tarator, 19.10.2021 17:10
    -1
    bassofon, 19.10.2021 16:58
    А кем он там работает?
    дубльором куртуа
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    bassofon
    online
    bassofon, 19.10.2021 16:58
    -3
    А кем он там работает?
    Ссылка
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