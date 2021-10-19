Лука МОДРИЧ: «Лунину тяжело. Но у него будет шанс»

36-летний хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о 22-летнем украинском вратаре «сливочных» Андрее Лунине.
«Лунин — это прекрасный парень, очень работящий. Он очень много работает на тренировках. Я знаю лишь несколько примеров, чтобы футболисты так много работали над собой. Понимаю, насколько ему тяжело, ведь у него нет игровой практики. Не чувствует ритм игры. Глядя на работу, которую он проделывает, я надеюсь, что у него будет шанс. И он его использует», — рассказал Модрич.
Контракт Лунина принадлежит «Реалу» с лета 2018 года после перехода из луганской «Зари» за €8,5 миллионов. В текущем сезоне украинец не провел ни одного матча за мадридскую команду.
Источник — Бомбардир
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.