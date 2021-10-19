Барселона огласила заявку на матч с Динамо

«Барселона» огласила заявку на поединок третьего раунда группового турнира Лиги чемпионов против «Динамо». В заявку на игру попали все те же игроки, которые накануне обыграли в Примере «Валенсию» (3:1). Нужно отметить, что Рональд Куман не может рассчитывать на защитника Рональда Араухо, полузащитника Педри и нападающего Усмана Дембеле.
Из-за красной карточки, полученной в матче второго тура с «Бенфикой», не сыграет Эрик Гарсия.
🚨 CONVOCATORIA 🚨 #BarçaDynamo pic.twitter.com/stMW0tSTl6— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 19, 2021
Поединок «Барселона» - «Динамо» состоится в среду, 20 октября, в Барселоне. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.
Источник — ФК Барселона
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