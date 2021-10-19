Игорь СТОЛОВИЦКИЙ: «В матче с Реалом Шахтеру нужна только победа»

Специалист поделился ожиданиями от поединка Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 16:36
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Игорь СТОЛОВИЦКИЙ: «В матче с Реалом Шахтеру нужна только победа»
© ФК Шахтер Донецк. Тарас Степаненко

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Игорь Столовицкий поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

— Может ли этот матч против «Реала» стать в какой-то мере решающим для «Шахтера» в нынешней Лиге чемпионов?
— Да. Если «горняки» выиграют, то у них появятся неплохие шансы на выход из группы.

— Какие козыри у «горняков» могут быть в этом матче?
— Как мне кажется, команда сейчас стабилизировала игру в чемпионате. Правда, еврокубки — это совсем другой турнир. У «Шахтера» много молодых футболистов, но другого выбора нет. В случае неудачи, для дончан эта Лига чемпионов может закончиться. Матч с «Реалом» — это один из ключевых поединков осени.

— Ничья оставит «Шахтер» в игре?
— Ничья в противостоянии с таким грандом — тоже неплохой результат, но, учитывая поражение в первом туре от «Шерифа»… Не знаю, не знаю. Все-таки нужна только победа, чтобы иметь шанс попасть в весеннюю стадию еврокубков.

— Чего вы больше всего опасаетесь?
— Того, что и «Реалу» кровь из носу нужно побеждать. Думаю, игра будет интересной, обоюдоострой. Многое, если не все, в этом поединке будет зависеть от того, кто первым забьет.

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — zbirna.com

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