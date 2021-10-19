Леонардо БОНУЧЧИ: «Мог перейти в Зенит 10 лет назад»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи накануне матча Лиги чемпионов против «Зенита» (20 октября) вспомнил, что однажды едва не перешел в петербуржский клуб:

«Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад. Конте сказал мне, что среди всех защитников меня оценивают ниже всех, что я могу искать себе другой клуб.

Мы с «Зенитом» начали переговоры, но я прислушался к своей гордости и решил остаться в «Ювентусе».