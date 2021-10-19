Леонардо БОНУЧЧИ: «Мог перейти в Зенит 10 лет назад»

Защитник «Ювентуса» был близок к трансферу

  • 19.10.2021 16:26
  • 467 просмотров
  • 1 комментарий
Леонардо БОНУЧЧИ: «Мог перейти в Зенит 10 лет назад»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи накануне матча Лиги чемпионов против «Зенита» (20 октября) вспомнил, что однажды едва не перешел в петербуржский клуб:

«Я мог перейти в «Зенит» 10 лет назад. Конте сказал мне, что среди всех защитников меня оценивают ниже всех, что я могу искать себе другой клуб.

Мы с «Зенитом» начали переговоры, но я прислушался к своей гордости и решил остаться в «Ювентусе».

Источник — Football-Italia

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 19.10.2021 16:39
    +1
    "Мы с «Зенитом» начали переговоры, но я прислушался к своей гордости и решил остаться в «Ювентусе»" Нормально так Газмяс унизил
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