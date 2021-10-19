€4 миллиона в год. Милан предложил Тео Эрнандесу новый контракт

Итальянский клуб намерен удержать футболиста сборной Франции

  • 19.10.2021 16:17
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€4 миллиона в год. Милан предложил Тео Эрнандесу новый контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Милан» предложил новые условия контракта 24-летнему французскому защитнику Тео Эрнандесу.

До завершения текущего соглашения футболиста с клубом еще три года, но «россонери» хотят подписать новое соглашение до 2026 года. Годовой доход Тео увеличится до €4 миллионов, если он согласится подписать новый контракт.

Эрнандес перешел в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за €21,5 миллион. В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 9 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.

В активе Эрнандеса три матча за сборную Франции, где он забил один гол.

Источник — Corriere dello Sport

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