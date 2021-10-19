€4 миллиона в год. Милан предложил Тео Эрнандесу новый контракт

Итальянский «Милан» предложил новые условия контракта 24-летнему французскому защитнику Тео Эрнандесу.
До завершения текущего соглашения футболиста с клубом еще три года, но «россонери» хотят подписать новое соглашение до 2026 года. Годовой доход Тео увеличится до €4 миллионов, если он согласится подписать новый контракт.
Эрнандес перешел в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за €21,5 миллион. В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду 9 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал три результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €50 миллионов.
В активе Эрнандеса три матча за сборную Франции, где он забил один гол.
Источник — Corriere dello Sport
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