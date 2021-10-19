Олег МАТВЕЕВ: «Реал уже не так грозен, как раньше»

Экс-нападающий «Шахтера» Олег Матвеев поделился ожиданиями от поединка «горняков» с мадридским «Реалом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Думаю, что сегодняшний поединок будет проходить по тому же сценарию, как и недавний матч горняков с «Интером». Команды сделают ставку на атаку, но особенно рисковать не будут.

«Шахтеру» сегодня не поможет один из ведущих защитников Николай Матвиенко. На мой взгляд, его заменит Сергей Кривцов. А в атаке на позиции «ложной девятки» будет действовать Педриньо.

Не думаю, что две победы «Шахтера» над «Реалом» в последних очных матчах как-то скажутся на сегодняшней игре. И, хотя «Реал» уже не так грозен, как раньше, у него хватает запаса прочности, чтобы сегодня не проиграть. На мой взгляд, матч в Киеве завершится результативной ничьей 2:2», — считает Матвеев.

Матч «Шахтер» — «Реал» состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.