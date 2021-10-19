Манчестер Юнайтед связался с Зиданом

Французский специалист может возглавить английский клуб

  • 19.10.2021 15:41
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Манчестер Юнайтед связался с Зиданом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Юнайтед» сообщил 49-летнему французскому специалисту Зинедину Зидану, что он может возглавить клуб во время следующего перерыва на матчи сборных, который запланирован в ноябре.

Зидан остается без работы после ухода из мадридского «Реала» и может сменить Уле Гуннара Сульшера у руля «красных дьяволов», если результаты команды не улучшатся.

На протяжении карьеры Зидан возглавлял мадридский «Реал» (2016-2018, 2019-2021).

Источник — El Chiringuito

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