Манчестер Юнайтед связался с Зиданом

«Манчестер Юнайтед» сообщил 49-летнему французскому специалисту Зинедину Зидану, что он может возглавить клуб во время следующего перерыва на матчи сборных, который запланирован в ноябре.

Зидан остается без работы после ухода из мадридского «Реала» и может сменить Уле Гуннара Сульшера у руля «красных дьяволов», если результаты команды не улучшатся.

На протяжении карьеры Зидан возглавлял мадридский «Реал» (2016-2018, 2019-2021).