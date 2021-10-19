Луис ГАРСИЯ: «Лига чемпионов задолжала Атлетико»

Мадридский клуб может претендовать на победу в турнире, уверен специалист

  • 19.10.2021 15:25
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Луис ГАРСИЯ: «Лига чемпионов задолжала Атлетико»
© ФК Атлетико Мадрид

Бывший полузащитник «Атлетико» и «Ливерпуля» Луис Гарсия поделился ожиданиями от поединка между этими командами в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Сейчас и «Атлетико», и «Ливерпуль» являются фаворитами на победу в этом розыгрыше. У «Атлетико» в настоящий момент, пожалуй, самый сильный состав в Ла Лиге, и Лига чемпионов им кое-что задолжала. Они дважды выходили в финал в недавнем прошлом, но выиграть трофей не получилось, и я уверен, что однажды это случится. Однако прямо сейчас «Ливерпуль» выглядит мощнее, они более уверены в своих силах и пребывают в отличной физической форме», — считает Гарсия.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

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