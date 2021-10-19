Форвард Шерифа: «Мы мотивированы на 100%»

Момо Янсане поделился ожиданиями от матча с «Интером»

  • 19.10.2021 15:11
  • 329 просмотров
  • 4 комментария
Форвард Шерифа: «Мы мотивированы на 100%»
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний гвинейский форвард «Шерифа» Момо Янсане поделился ожиданиями от поединка с миланским «Интером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы мотивированы на 100 процентов. У нас хорошая команда, великолепный коллектив, мы как семья. Мы приехали в Милан выполнить свою задачу. Думаю, все будет хорошо», — считает Янсане.

Матч «Интер» — «Шериф» состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vOv1000
    online
    vOv1000, 19.10.2021 15:28
    0
    2:0
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    Fender
    Fender, 19.10.2021 15:23
    0
    Ппц главное чтобы этот 2х копеечный тимофеюк не перепутал аккаунты
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 15:21
    0
    Face Control, 19.10.2021 15:14
    О вас через полгода все забудут.
    ну хватит Олег, какая разница забудут, не забудут, для своих они сотворили историю которую никогда не забудут. если дырявые своё динамо двадцать лет вспоминают, молдоване явно не через полгода забудут игры Шерифа.
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    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 15:14
    -5
    О вас через полгода все забудут.
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