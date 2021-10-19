Форвард Шерифа: «Мы мотивированы на 100%»

24-летний гвинейский форвард «Шерифа» Момо Янсане поделился ожиданиями от поединка с миланским «Интером» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы мотивированы на 100 процентов. У нас хорошая команда, великолепный коллектив, мы как семья. Мы приехали в Милан выполнить свою задачу. Думаю, все будет хорошо», — считает Янсане.

Матч «Интер» — «Шериф» состоится во вторник, 19 октября, в 22:00 по киевскому времени.