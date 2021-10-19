ВИДЕО. Шахтер потерял защитника, Калинина удивила, ставим на Шахтер - Реал

1. Шахтер перед матчем с Реалом остался без основного защитника

2. Калинина стартовала с победы в Москве

3. Свитолина теряет шансы на участие в Итоговом турнире

4. Прогноз на матч Шахтер - Реал Мадрид

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