Геннадий ОРБУ: «Шахтеру вполне по силам выиграть у Реала»

Экс-полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Геннадий Орбу прокомментировал предстоящий матч «горняков» против мадридского Реала в рамках третьего тура Лиги чемпионов.

«На мой взгляд, «Шахтер» набрал сейчас хорошую форму. Это будет домашний матч, пусть и против «Реала», поэтому есть хорошая возможность поправить свое турнирное положение в Лиге чемпионов.

Почти уверен, что «Шахтер» обыграет в Киеве Королевский клуб. Вдохновляет ли пример «Шерифа»? Я так думаю, что «Шериф» немного опустил «Шахтер» на землю и теперь «горняки» играют в другой футбол. И ко всем соперникам относятся очень серьезно. Так что «Шериф» в этом плане помог команде Де Дзерби вовремя взбодриться.

Кем заменить Траоре? У Де Дзерби все равно есть достойные кандидаты на замену основному нападающему. Конечно, жаль, что Траоре травмировался, ведь он хорошо вписался в игру «Шахтера». Но это футбол, который тоже травмоопасен. Ведь в шахматах тоже можно уснуть за столом и разбить голову.

В любом случае, на мой взгляд, «Шахтеру» вполне по силам выиграть у «Реала» в Киеве. Тот же «Интер», с которым «горняки» выглядели прилично, не слабее «Реала». А нынешний «Реал» вполне можно обыгрывать. Но при этом для максимального результата надо сильно выложиться и не сильно вспоминать прошлогодние победы над «сливочными», - сказал Орбу.

Напомним, что поединок в Киеве «Шахтер» – «Реал» начнется 19 октября в 22:00.