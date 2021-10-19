Защитник Барселоны: «Динамо? Любая команда может тебя обыграть»

Самуэль Юмтити – о матче против «Динамо» Киев

  • 19.10.2021 13:58
  • 435 просмотров
  • 13 комментариев
Защитник Барселоны: «Динамо? Любая команда может тебя обыграть»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (20 октября):

«Мы терпим тяжелые поражения в Европе. Всем трудно, а нам тем более. «Барселона» всегда старается побеждать, но это сложно. Нужно понимать, что футбол изменился, и мы должны измениться. Мы меняем стиль игры. Раньше победы достигались владением мячом. Теперь появилось множество деталей.

Футбол изменился, любая команда может тебя обыграть, а раньше такого не было. Нужно быть готовыми лучше, чем раньше. Сейчас «Барселона» должна играть с большей интенсивностью и обращать внимание на детали. Если этого не делать, можно продолжить проигрывать».

Источник — Mundo Deportivo

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Expert
    online
    Expert, 19.10.2021 14:31
    +1
    oenergo.com, 19.10.2021 14:30
    Если честно, то да. Проиграть такому Шахтеру, для Динамо это позор.
    динамо привыкло Шахтеру позорно поигрывать по 3-0
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    KIEv
    online
    KIEv, 19.10.2021 14:16
    +1
    slavaragulyam, 19.10.2021 14:06
    какой же это будет позор если вы проиграете мусарне, никогда не отмоетесь от этого позора.
    Слава Рагулян? Армянин? Они уже проигрывали Динамо и даже не один раз. Так что поздно им целкость беречь))
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    Expert
    online
    Expert, 19.10.2021 14:40 (изменен)
    0
    oenergo.com, 19.10.2021 14:36
    Ходят слухи, что недавний супер кубок, это косточка кинутая Динамо для Шахтера. Но все равно позор.
    Это недофан клуба пишет,клуб которого за 5 сезонов взял одно чемпионство . Ты дурак ?
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    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 14:37
    0
    oenergo.com, 19.10.2021 14:36
    Ходят слухи, что недавний супер кубок, это косточка кинутая Динамо для Шахтера. Но все равно позор.
    Косточку Шахтёр вам развпятьлетним автобусникам кидает раз в 5 лет.
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    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 14:34
    0
    Expert, 19.10.2021 14:31
    динамо привыкло Шахтеру позорно поигрывать по 3-0
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    Face Control
    Face Control, 19.10.2021 14:31
    0
    Команда да, но развпятьлетние автобусники это не команда, это автобус.
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    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 19.10.2021 14:30
    0
    Expert, 19.10.2021 14:27
    Позор динамо это влет Шахтеру 3-0
    Если честно, то да. Проиграть такому Шахтеру, для Динамо это позор.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 19.10.2021 14:28
    0
    Расплата за многолетнюю гегемонию, Бавария тоже через это проходила. Ждем опять великую Барсу, но не завтра.
    Ссылка
    Expert
    online
    Expert, 19.10.2021 14:27
    0
    Бойкинючка лошара, 19.10.2021 14:22
    Позор это влет Агробизнесу
    Позор динамо это влет Шахтеру 3-0
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    PUTIN-HUILO
    online
    PUTIN-HUILO, 19.10.2021 14:23
    0
    slavaragulyam, 19.10.2021 14:06
    какой же это будет позор если вы проиграете мусарне, никогда не отмоетесь от этого позора.
    Учите историю
    И та Барселона была звездней нынешней
    Правда,и Динамо было другим
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    slavaragulyam
    online
    slavaragulyam, 19.10.2021 14:06
    -2
    какой же это будет позор если вы проиграете мусарне, никогда не отмоетесь от этого позора.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
    oenergo.com, 19.10.2021 14:36
    -3
    Expert, 19.10.2021 14:31
    динамо привыкло Шахтеру позорно поигрывать по 3-0
    Ходят слухи, что недавний супер кубок, это косточка кинутая Динамо для Шахтера. Но все равно позор.
    Ссылка
    Бойкинючка лошара
    online
    Бойкинючка лошара, 19.10.2021 14:22
    -3
    slavaragulyam, 19.10.2021 14:06
    какой же это будет позор если вы проиграете мусарне, никогда не отмоетесь от этого позора.
    Позор это влет Агробизнесу
    Ссылка
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