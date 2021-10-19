Защитник Барселоны: «Динамо? Любая команда может тебя обыграть»

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Динамо» Киев (20 октября):
«Мы терпим тяжелые поражения в Европе. Всем трудно, а нам тем более. «Барселона» всегда старается побеждать, но это сложно. Нужно понимать, что футбол изменился, и мы должны измениться. Мы меняем стиль игры. Раньше победы достигались владением мячом. Теперь появилось множество деталей.
Футбол изменился, любая команда может тебя обыграть, а раньше такого не было. Нужно быть готовыми лучше, чем раньше. Сейчас «Барселона» должна играть с большей интенсивностью и обращать внимание на детали. Если этого не делать, можно продолжить проигрывать».
Источник — Mundo Deportivo
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И та Барселона была звездней нынешней
Правда,и Динамо было другим
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