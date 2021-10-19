Джейми КАРРАГЕР: «Сульшер не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов с МЮ»

Легенда «Ливерпуля» раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед»

  • 19.10.2021 13:49
  • 318 просмотров
  • 1 комментарий
Джейми КАРРАГЕР: «Сульшер не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов с МЮ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер раскритиковал главного тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннара Сульшера:

«Какой у Сульшера стиль? Чем он занимается? Я постоянно слышу, как Сульшер говорит об МЮ прошлого, контратаках, отличных голах – звучит как урок истории «Манчестер Юнайтед». Он был частью той истории – это было потрясающе. Чем занимается Сульшер сейчас? Какая у него идея? Я не вижу плана.

Сульшер действительно хорошо поработал на посту тренера «МЮ». Он взялся за эту работу после опыта в Скандинавии и года в «Кардиффе».

Сульшер не выиграет АПЛ или Лигу чемпионов во главе «МЮ». Это не тренер уровня Клоппа, Тухеля или Гвардиолы, у которых многолетний опыт и множество трофеев. У Уле этого нет.

Есть мнение, что если Уле возьмет трофей, то должен сохранить работу. МЮ выиграет разве что Кубок Англии или Лигу Европы – и даже если это произойдет, им все равно будет нужен новый тренер. Это не критика Уле, но МЮ нужен тренер, который мог бы конкурировать с другими тренерами лиги.

Как и каждый фанат «Манчестер Юнайтед», Сульшер понимает, что он не на одном уровне с топ-тренерами АПЛ».

Источник — Sky Sports

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Леха Аксютенко
    Леха Аксютенко, 19.10.2021 14:03
    -1
    Ну я писал в начале сезона, после объявления о трансфере Роналду. Что КриРо принесет больше проблем этой команде, чем пользы. И что МЮ в этом сезоне, из-за этого трансфера четверка не светит точно
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