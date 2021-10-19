Брюгге - Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч третьего тура Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 12:37
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Брюгге - Ман Сити. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Брюгге» - «Ман Сити».

«У «Ман Сити» с 25 сентября по 3 октября были сыграны три топовых матча. И все эти поединки были сыграны в гостях. В Лондоне «горожане» обыграли «Челси» (1:0)! Для Пепа это было принципиально, потому что в прошлом сезоне он проиграл Тухелю все три поединка. Затем в Париже они уступили 0:2 ПСЖ. После этого «Ман Сити» сыграл на выезде 2:2 с принципиальным соперником «Ливерпулем». Это было фантастическое футбольное пиршество для поклонников футбола, так как в четырех командах собраны великие футбольные личности!

После октябрьских матчей сборных «Ман Сити» обыграл 2:0 «Бернли» и с 17 очками продолжает погоню за лидером АПЛ «Челси», у которого 19 баллов, и «Ливерпулем» (18 очков). Естественно, в матче с «Бернли» была проведена ротация перед поединком с «Брюгге». На мой взгляд, это очень правильно. Нам всем хорошо известны сверхамбиции Гвардиолы. Он не успокоится до тех пор, пока не завоюет с «Ман Сити» трофей Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он был рядом с трофеем, но в финале его команда проиграла «Челси». В этом сезоне «горожане» в Лиге чемпионов попали в одну группу с ПСЖ, где играет звездный Месси!

«Ман Сити» проиграл ПСЖ в гостях и поэтому исчерпал лимит на потерянные очки. Я с уважением отношусь ко всем командам, но «Брюгге» просто не повезло, так как они попали под разъяренный каток Сити, который третьим идет не только в АПЛ, но и в группе Лиги чемпионов.

«Брюгге» сыграл 1:1 с ПСЖ и выиграл на выезде у хорошего неуступчивого соперника «Лейпцига» (2:1). «Брюгге» тренирует бельгийский специалист Филипп Клеман. Да, бельгийский клуб продал в «Байер» ивуарийского защитника Одилона Коссуну, за которого леверкузенцы заплатили 23 миллиона евро! Но «Брюгге» выкупил у «Шахтера» нашего украинца Эдика Соболя и приобрел у «Аякса» нападающего сборной Нидерландов Ноа Ланга. 

Несмотря на то, что в матчах с ПСЖ и «Лейпцигом» бельгийский клуб владел мячом всего лишь 35 процентов, итоговые результаты его вполне устроили. Но я хочу обратить внимание на то, что «Брюгге» очень хорош в единоборствах, отборах, перехватах, дриблинге, игре в воздухе, на стандартах. У них в составе очень квалифицированные исполнители из разных стран, где капитанствует уже на протяжении шести лет игрок сборной Бельгии Ханс Ванакен. Это высокорослый, приличный, хороший футболист.

Я хочу отметить, что «Брюгге» очень резко и быстро проводит ответные атакующие действия. Также они очень много бьют по воротам. К примеру, в матче с ПСЖ «Брюгге» 16 раз пробил по воротам, а ПСЖ всего лишь 9. По ударам в створ ворот счет в их пользу 7:4. Из-за пределов штрафной «Брюгге» пробил 14 раз, ПСЖ – 7. В два раза лучше статистика! Эта команда умеет играть. Она очень отлично умеет играть!

Понятно, что спаренные матчи во многом определяют исход групповых турниров. ПСЖ сейчас дважды обыграет «Лейпциг» и с 10 очками уверенно выйдет лидером на финишную прямую. Поэтому «Ман Сити» обязан дважды побеждать «Брюгге», в чем я абсолютно уверен. Нет смысла говорить о составах и тактике. Все это уходит на второй план, так как задето самолюбие Пепа, желающего побеждать во всех матчах и во всех турнирах.

Игра будет хорошая. Но при всем уважении к бельгийцам, у «Брюгге» нет шансов в матче с «Ман Сити», - сказал Грозный. 

Матч «Брюгге» - «Ман Сити» состоится 19-го октября. Начало встречи в 19:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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