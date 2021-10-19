Атлетико – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 12:15
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Атлетико – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Атлетико» – «Ливерпуль».

«Жребий далеко не всегда справедлив, поэтому иногда в одну группу попадают именитые, титулованные команды с большими амбициями. «Ливерпуль» Клоппа не так давно выигрывал Лигу чемпионов, а также играл в киевском финале против «Реала». «Атлетико» Симеоне также неоднократно играл в финалах Лиги чемпионов. В прошлом сезоне «матрасники» выиграли чемпионат Испании, опередив «Реал» и «Барселону». Отметим, что «Милан» и «Порту» из этой группы также побеждали в Лиге чемпионов.

У «мерсисайдцев» вернулся в строй их лидер Вирджил Ван Дейк, поэтому они опять в полном порядке, как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. «Ливерпуль» выиграл 3:2 у «Милана» и 5:0 в гостях у «Порту». «Матрасники» после безголевой ничьи с «Порту» победили в гостях 2:1 «Милан». Сейчас в грядущих матчах многое прояснится. «Атлетико» при Диего Симеоне внес определенные коррективы в сторону контроля мяча, чего раньше за ним не наблюдалось. У «матрасников» есть свои козыри, поэтому они обыграли «Барселону» со счетом 2:0. Кстати «Милан» «Атлетико» победил с 63 процентами владения мячом. По ударам по воротам статистика в их пользу 22:7. Также у них лучше была точность передач. Поэтому нужно перестать рассматривать «Атлетико», как чисто контратакующую команду. Мадридцы сегодня очень сбалансированная команда со своим стилем. Да, Сауль ушел в «Челси», но в «Атлетико» вернулся Антуан Гризманн, который усилил атакующий потенциал команды. У них в атаке есть Луис Суарес, Анхель Корреа, Жоау Феликс и другие.

«Ливерпуль», на мой взгляд, фаворит во всех матчах этой группы. «Мерсисайдцы» постоянно это подтверждают. Да, из «Ливерпуля» в ПСЖ ушел Вейналдум. Но в «Ливерпуль» пришел хороший 22-летний защитник Ибраима Конате. Я выделю этого 192-сантиметрового футболиста, за которого «мерсисайдцы» прилично заплатили. Также для «Ливерпуля» очень важно, что они сохранили всех своих лидеров.

Я редко бываю столь категоричен, как сейчас при анализе этой игры. Матч будет больше тактическим, чем игровым. Я не вижу реальных козырей для победы «Атлетико». Для «матрасников» ничья в этой игре будет большим подарком. Потому что сегодня «Ливерпуль» сметает всех на своем пути, как и «Бавария». Заметьте, что обе эти команды, как и победителя Лиги чемпионов «Челси», возглавляют немецкие тренеры. Делайте выводы!», - сказал Грозный.

Матч «Атлетико» – «Ливерпуль» состоится 19-го октября. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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