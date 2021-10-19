Стала известна заявка Шахтера на матч с Реалом

19 октября в Киеве «Шахтер» будет принимать «Реал» в поединке группового турнира Лиги чемпионов.
Главный тренер «горняков» Роберто Де Дзерби внес в заявку на матч 25 игроков.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Марлон, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Алан Патрик, Судаков, Педриньо
Нападающие: Дентиньо, Сикан, Фернандо
У «Шахтера» есть одна потеря непосредственно перед игрой – получил травму защитник Николай Матвиенко.
Встреча начнется в 22:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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