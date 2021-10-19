ВИДЕО. УЕФА поздравил Хацкевича с 48-летием, вспомнив его гол Ньюкаслу

Официальный аккаунт УЕФА в твиттере поздравил бывшего игрока и тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича с 48-летием.
УЕФА вспомнил гол Хацкевича «Ньюкаслу» в рамках группового раунда Лиги чемпионов 2002/03. Тогда киевляне выиграли в домашних стенах со счетом 2:0. Первый гол забил Максим Шацких.
🎁 Поздравляем с 48-летием экс-полузащитника киевского "Динамо" Александра Хацкевича! 👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 19, 2021
⏪ 2002
🆚 Ньюкасл#ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/HKPey3u10a
Источник — УЕФА
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