ВИДЕО. УЕФА поздравил Хацкевича с 48-летием, вспомнив его гол Ньюкаслу

Бывший игрок и тренер киевского «Динамо» празднует день рождения

  • 19.10.2021 11:57
  • 2019 просмотров
  • 3 комментария
ВИДЕО. УЕФА поздравил Хацкевича с 48-летием, вспомнив его гол Ньюкаслу
© ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Официальный аккаунт УЕФА в твиттере поздравил бывшего игрока и тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича с 48-летием.

УЕФА вспомнил гол Хацкевича «Ньюкаслу» в рамках группового раунда Лиги чемпионов 2002/03. Тогда киевляне выиграли в домашних стенах со счетом 2:0. Первый гол забил Максим Шацких.

Источник — УЕФА

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    OLEXANDER
    online
    OLEXANDER, 19.10.2021 12:09
    +2
    Хороший був гравець.
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    Pixelman
    online
    Pixelman, 19.10.2021 12:29
    0
    Как игрок был отличный, по тренерству есть вопросы
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    manticora1990
    online
    manticora1990, 19.10.2021 12:25
    0
    Помню этот гол!! Это был второй!! А Первый супер удар был Шатського!! Вот то была банка..
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