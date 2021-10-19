Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Матч Шахтер – Реал закончится результативной ничьей»

Специалист – о предстоящем матче «горняков» в Лиге чемпионов

  • 19.10.2021 11:33
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Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Матч Шахтер – Реал закончится результативной ничьей»
© ФК Шахтер Донецк

19 октября в Киеве «Шахтер» будет принимать «Реал» в поединке группового турнира Лиги чемпионов.

Экс-игрок «Шахтера» Александр Чижевский рассказал, кому он отдает предпочтение в предстоящем противостоянии.

«Горняки» очень мощно провели репетицию перед сражением с испанским грандом, красиво обыграв «Зарю». Однако, уверен, только поединок с именитым «Реалом» покажет, насколько силен «Шахтер», или это был просто не день луганчан.

Турнирное положение будет заставлять соперников играть на победу, но я не думаю, что обе команды будут особо рисковать. Борьба будет проходить на встречных курсах и, на мой взгляд, всё закончится результативной ничьей – 1:1», - сказал Чижевский.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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