Юлиан БРАНДТ: «Футбол Аякса доставит нам немало проблем»

Хавбек немецкой «Боруссии Дортмунд» Юлиан Брандт поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».
«Каждая игра идет мне на пользу. Я потихоньку возвращаюсь к прежней форме, играть становится легче. Два последних сезона получились скомканными. Были как взлеты, так и падения. Но я не хочу оглядываться назад. Я смотрю на то, что ждет нас впереди.
У «Аякса» хорошая репутация. Она до сих пор остается неизменной. Футбол, который они демонстрируют, доставит нам немало проблем», - сказал Брандт.
Матч «Аякс» – «Боруссия Дортмунд» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.