Юлиан БРАНДТ: «Футбол Аякса доставит нам немало проблем»

Полузащитник «Боруссии» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

  • 19.10.2021 11:11
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Юлиан БРАНДТ: «Футбол Аякса доставит нам немало проблем»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Брандт

Хавбек немецкой «Боруссии Дортмунд» Юлиан Брандт поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

«Каждая игра идет мне на пользу. Я потихоньку возвращаюсь к прежней форме, играть становится легче. Два последних сезона получились скомканными. Были как взлеты, так и падения. Но я не хочу оглядываться назад. Я смотрю на то, что ждет нас впереди.

У «Аякса» хорошая репутация. Она до сих пор остается неизменной. Футбол, который они демонстрируют, доставит нам немало проблем», - сказал Брандт.

Матч «Аякс» – «Боруссия Дортмунд» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00.

Источник — УЕФА

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