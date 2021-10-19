Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 19.10.2021 10:47
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Цифры и факты. Важнейшие события 11-го тура УПЛ
© ФК Шахтер. Фернанду

Главные события одиннадцатого тура - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» берет верх над «Львовом» в общем 7-й раз подряд (мячи 21-4), а в гостях - во всех 6 встречах (мячи 14-2).

Бело-синие празднуют 10-ю викторию над сине-золотыми, в том числе 4-ю с крупным счетом.

Динамовцы одерживают на чужих полях 85-ю крупную победу, поднимая планку своего же рекорда УПЛ, и 43-ю волевую, повторяя рекорд ЧУ, принадлежащий «Шахтеру».

«Динамо», победившее на выезде 5-й раз кряду (мячи 13-2), продлевает свою общую беспроигрышную серию до 28 матчей (+23=5), а гостевую - до 17 (+15=2).

50-й мяч в карьере забивают Виталий Буяльский (ЧУ - 35, КУ - 1, СК - 1, ЕК - 13) и Денис Гармаш (ЧУ - 31, КУ - 8, СК - 1, ЕК - 8, СУ - 2).

Денис Гармаш становится автором 250-го гола джокеров киевлян в чемпионатах Украины.

4-й раз поражают ворота сине-золотых Виталий Буяльский и Виктор Цыганков.

Виктор Цыганков проводит 50-й матч в качестве капитана «Динамо» (ЧУ - 39, КУ - 3, СК - 1, ЕК - 7).

«Львов» терпит 10-е безвольное поражение в элитном дивизионе.

Фране Чирьяк, ставший автором 10-го гола сине-золотых с пенальти, прерывает сухие серии динамовцев (на 588-й минуте) и Георгия Бущана (на 318-й).

«Шахтер», 17-й раз нанесший разгром «Заре», празднует 5-ю победу подряд на своем поле (мячи 19-2).

Домашняя безничейная серия горняков достигает 14 игр (+11=3).

Фернанду и Тете доводят счет дублей оранжево-черных во встречах с черно-бело-красными до 16.

Тете, ставший 11-м игроком, сделавшим два дуплета после выхода на замену, оформляет 90-й дубль джокеров в чемпионатах Украины.

Первый гол Фернанду оказывается 50-м для дончан в домашних баталиях с луганчанами. При этом бразилец на 333-й минуте прерывает сухую серию подопечных Виктора Скрипника.

«Заря» забивает 10 игр подряд, как в общем, так и на чужих полях.

Александр Гладкий, который 3-й раз поражает ворота «Шахтера» в составе уже 3-го клуба (ранее по голу - за «Харьков» и «Карпаты»), записывает в свой актив 96-й мяч в чемпионатах Украины и выходит на 7-е место в списке лучших бомбардиров УПЛ, обойдя Александра Гайдаша.

«Ворскла», 3-й раз подряд взявшая верх над «Александрией» (мячи 7-2), празднует 4-ю викторию кряду (мячи 8-1).

70-ю победу на тренерском посту одерживает Юрий Максимов (ЧУ - 64, КУ - 6).

Бразилец Ранжел оформляет второй дубль полтавчан во встречах с александрийцами. При этом первый его мяч оказывается 10-м для бело-зеленых в гостевых баталиях с черно-желто-зелеными.

Иван Калюжный на 380-й минуте прерывает сухую серию «Ворсклы» и ее голкипера Дмитрия Ризныка.

Олег Кожушко становится «обладателем» 40-й красной карточки «Александрии» в чемпионатах Украины.

«Колос», впервые не забивший «Днепру-1», терпит 30-е поражение в элитном дивизионе.

Днепряне проводят 20-й сухой матч в УПЛ.

Безничейная серия подопечных Игора Йовичевича достигает 10 игр (+7=3).

«Металлист 1925», одержавший первую волевую победу в гостях (в 6-м матче), празднует 3-ю викторию кряду (мячи 5-2).

Илья Зубков становится автором премьерного гола джокеров харьковчан в УПЛ.

«Мариуполь» терпит в общем 4-е поражение подряд (мячи 2-11), а в родных стенах - 5-е (мячи 7-13), устанавливая новый личный антирекорд.

Еще один свой «рекорд», причем 21-летней давности, азовцы повторяют, пропуская 12 игр кряду.

Безничейная серия оранжево-синих достигает 10 матчей (+1-9).

Андрей Кулаков становится автором 700-го гола «Мариуполя» в элитном дивизионе.

«Верес» обходится без мировых на чужих полях 6 игр подряд, повторяя личный рекорд 29-летней давности.

30-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Юрий Вирт (+9=14-7, 32-27).

«Черноморец» пропускает 11 игр кряду.

Одесситы проводят 260-й безголевой матч в чемпионатах Украины.

«Десна» подписывает 20-ю мировую в элитном дивизионе, а «Минай» - 10-ю.

Черниговцы проводят 30-й безголевой матч в УПЛ.

Северяне прерывают свою «рекордную» гостевую серию с пропущенными голами, которая составила 9 игр. Последний раз «Десна» оставалась «сухой» на выезде 8 марта 2021 года - 4:0 с «Рухом».

200-й матч в карьере на тренерском посту проводит Александр Рябоконь (ЧУ - 161, КУ - 38, ЕК - 1).

150-й поединок в карьере проводит Владислав Калитвинцев (ЧУ - 130, КУ - 13, СК - 1, ЕК - 6).

«Минай» продлевает две свои «рекордные» серии без побед: общую - до 9 игр, а домашнюю - до 4-х.

1-й матч в чемпионатах Украины проводят Владислав Велетень («Колос») и Михай Лека («Львов»).

35-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 30-й - Денис Гармаш (первый в ворота «Львова»), 20-й - Тете, 1-й - Илья Зубков (в 5-й игре) и Фране Чирьяк (в 31-й).


ФК Динамо. Денис Гармаш

4-й дубль в украинских чемпионатах делает Тете, 3-й - Денис Гармаш, 1-й - Ранжел (в 5-м матче) и Фернанду (в 46-м).

2-й пенальти из 5 парирует Богдан Когут.

15-й раз отыграл на «ноль» в элитном дивизионе Игорь Литовка.

3-ю красную карточку в карьере зарабатывает Олег Кожушко, 1-ю - Валерий Кучеров (в 30-й игре).

130-й поединок в УПЛ проводит арбитр из Черноморска Александр Дердо.

10-й пенальти в ворота гостей назначает харьковчанка Екатерина Монзуль.

25-й раз удаляет игрока с поля Николай Балакин.

Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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