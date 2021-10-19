Марко РОЗЕ: «Марко Ройс находится в очень хорошей форме»

Главный тренер немецкой «Боруссии Дортмунд» Марко Розе поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

«Марко Ройс - наш капитан. И на поле он ведет себя в соответствии со своим статусом. Сейчас он находится в очень хорошей форме. Он долгие годы был в команде тем связующим звеном, которое удерживало ребят вместе», - сказал Ройс.

Матч «Аякс» – «Боруссия Дортмунд» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00.