Марко РОЗЕ: «Марко Ройс находится в очень хорошей форме»

Наставник «Боруссии» – о капитане команды

  • 19.10.2021 10:50
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Марко РОЗЕ: «Марко Ройс находится в очень хорошей форме»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер немецкой «Боруссии Дортмунд» Марко Розе поделился ожиданиями от матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против нидерландского «Аякса».

«Марко Ройс - наш капитан. И на поле он ведет себя в соответствии со своим статусом. Сейчас он находится в очень хорошей форме. Он долгие годы был в команде тем связующим звеном, которое удерживало ребят вместе», - сказал Ройс.

Матч «Аякс» – «Боруссия Дортмунд» состоится во вторник, 19 октября. Начало в 22:00.

Источник — УЕФА

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