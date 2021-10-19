Шанс для Шахтера. Только 4 клуба обыгрывали Реал трижды кряду в еврокубках

Сегодня в 22:00 на НСК «Олимпийский» донецкий «Шахтер» в рамках третьего тура группового раунда Лиги чемпионов-2021/22 примет мадридский «Реал».

В этом матче «горняки» претендуют на историческое достижение. В случае победы, «Шахтер» сможет стать лишь пятым клубом в истории, который имеет в своем активе серию из трех или более победных матчей над «Реалом» в еврокубках.

Ранее более двух раз кряду «Реал» в еврокубках обыгрывали «Аякс» (дважды в 1973 году и затем дважды в 1995-м), «Бавария» (в 2000 году, затем дважды в 2001-м и еще один раз в 2002-м), «Ливерпуль» (в 1981 году и дважды в 2009-м) и «Ювентус» (в 2005 году и дважды в 2008-м).

Отметим, что в настоящий момент в истории противостояний «Шахтера» и «Реала» равновесие – по две победы в активе двух команд в четырех матчах. Последние две встречи в свой актив записали «горняки». В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов украинская команда обыграла испанскую на выезде (3:2), а затем и дома (2:0).