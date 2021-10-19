ВИДЕО. Анчелотти рассказал о матче Шахтер – Реал и перспективах Лунина

«Шахтер» примет мадридский «Реал» в 3-м туре ЛЧ 2021/22. Дуэль итальянских тренеров – Карло Анчелотти и Роберто Де Дзерби. Матч «Шахтер» – «Реал Мадрид» стартует 19 октября в 22:00. Поединок группы D будет сыгран на НСК «Олимпийский» в Киеве. После двух туров ЛЧ мадридцы набрали 3 пункта и занимают вторую позицию в квартете. «Шахтер» с одним баллом пока последний. У «Интера» тоже одно очко, а сенсационным лидером группы является «Шериф», который обыграл как «горняков», так и «Реал».



Вашему вниманию пресс-конференция Карло Анчелотти перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал Мадрид».