ВИДЕО. Анчелотти рассказал о матче Шахтер – Реал и перспективах Лунина

Главный тренер «Реала» – о предстоящей встрече Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 09:55
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ВИДЕО. Анчелотти рассказал о матче Шахтер – Реал и перспективах Лунина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

«Шахтер» примет мадридский «Реал» в 3-м туре ЛЧ 2021/22. Дуэль итальянских тренеров – Карло Анчелотти и Роберто Де Дзерби. Матч «Шахтер» – «Реал Мадрид» стартует 19 октября в 22:00. Поединок группы D будет сыгран на НСК «Олимпийский» в Киеве. После двух туров ЛЧ мадридцы набрали 3 пункта и занимают вторую позицию в квартете. «Шахтер» с одним баллом пока последний. У «Интера» тоже одно очко, а сенсационным лидером группы является «Шериф», который обыграл как «горняков», так и «Реал».
 
Вашему вниманию пресс-конференция Карло Анчелотти перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал Мадрид».

Источник — Sport.ua

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