Юрий ВЕРНИДУБ: «С Интером нас ждет интересная игра»

Наставник «Шерифа» поделился мнением о предстоящем поединке против «Интера»

  • 19.10.2021 10:08
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Юрий ВЕРНИДУБ: «С Интером нас ждет интересная игра»
© ФК Шериф. Юрий Вернидуб

В третьем туре Лиги чемпионов сенсационный лидер группы D «Шериф» сыграет на «Джезуппе Меацца» против «Интера». После двух туров у команды Юрия Вернидуба в активе шесть очков, а у «нерадзурри» - одно очко.

«Нас ожидает очень интересная игра. «Интер» - достаточно серьезный клуб, который является постоянным участником Лиги чемпионов. Надеюсь, что мои ребята выйдут на этот шикарный стадион и покажут себя с лучшей стороны. А как будет – увидим. Надеюсь на хорошую игру со стороны обеих команд.

У нас есть незначительные потери. У нападающего Яхшибоева микротравма. Также не будет нашего основного голкипера – Георгиса Анастасиадиса. Он почувствовал легкое недомогание и мы не стали рисковать – он остался в Тирасполе. Все остальные готовы и рвутся в бой», - сказал Юрий Вернидуб.

Поединок состоится 19 октября в Милане на стадионе «Джезуппе Меацца». Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Источник — ФК Шериф Тирасполь

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