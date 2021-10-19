ФЕДОРЧУК: «Прогноз на поединок Динамо с Барселоной не радужный – ничья»

Специалист уверен, что киевляне дадут достойный отпор испанцам

  • 19.10.2021 09:30
  • 298 просмотров
  • 1 комментарий
ФЕДОРЧУК: «Прогноз на поединок Динамо с Барселоной не радужный – ничья»
© ФК Динамо Киев

Украинский тренер Олег Федорчук рассказал, что думает о поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо».
 
«Ближайший соперник киевлян в Лиге чемпионов — «Барселона» в недавнем туре чемпионата Испании прилично сыграл. Но все равно у «Динамо» больше шансов чем у «Шахтера» успешно завершить матч 3-го тура Лиги чемпионов.
 
Встреча «Динамо» со «Львовом» прошла практически без борьбы. Не стоит всерьез рассуждать о том, что львовяне первыми открыли счет. Такие пенальти, когда мяч просто попадает в руку с расстояния в 20 см, не должны назначаться. Миколенко просто не мог убрать руку.
 
Отмечу то, что динамовцы после эпизода с 11-метровым даже не шелохнулись — у них есть уверенность. Несмотря на то, что «Львов» долго готовился к «Динамо» и играл в пять защитников, киевляне преодолели все преграды. Понятно, что «Львов» — это не «Барселона», и матч с ним абсолютно не информативный.
 
Тонус у лидеров «Динамо» нормальный — хорошо выглядят Гармаш, Цыганков, Миколенко да и вся защита в целом. Но прогноз мой на поединок с «Барселоной» все равно не очень радужный — поставил бы больше на ничью», — сказал Федорчук.
 
Матч «Барселона» — «Динамо» состоится в эту среду, 20 октября. Начало в 19:45.

Источник — Footboom

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 19.10.2021 09:45
    0
    Прогноз не радужный - ничья???? Прикалываетесь? Ничья - это будет сродни сенсации. Даже не дома играем.
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