ФЕДОРЧУК: «Прогноз на поединок Динамо с Барселоной не радужный – ничья»

Украинский тренер Олег Федорчук рассказал, что думает о поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Динамо».



«Ближайший соперник киевлян в Лиге чемпионов — «Барселона» в недавнем туре чемпионата Испании прилично сыграл. Но все равно у «Динамо» больше шансов чем у «Шахтера» успешно завершить матч 3-го тура Лиги чемпионов.



Встреча «Динамо» со «Львовом» прошла практически без борьбы. Не стоит всерьез рассуждать о том, что львовяне первыми открыли счет. Такие пенальти, когда мяч просто попадает в руку с расстояния в 20 см, не должны назначаться. Миколенко просто не мог убрать руку.



Отмечу то, что динамовцы после эпизода с 11-метровым даже не шелохнулись — у них есть уверенность. Несмотря на то, что «Львов» долго готовился к «Динамо» и играл в пять защитников, киевляне преодолели все преграды. Понятно, что «Львов» — это не «Барселона», и матч с ним абсолютно не информативный.



Тонус у лидеров «Динамо» нормальный — хорошо выглядят Гармаш, Цыганков, Миколенко да и вся защита в целом. Но прогноз мой на поединок с «Барселоной» все равно не очень радужный — поставил бы больше на ничью», — сказал Федорчук.



Матч «Барселона» — «Динамо» состоится в эту среду, 20 октября. Начало в 19:45.