Барселона – Динамо. Букмекеры оставляют киевлянам небольшие шансы

В среду, 20 октября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».



Букмекеры считают испанцев большими фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 9.9, на ничью - 6.2, поражение оценено в 1.29.

Отметим, что перед матчем с «Баварией» коэффициент на победу «Динамо» находился в районе 30.



Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.93. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.79, ТМ3.0 – 2.1.



Матч «Барселона» – «Динамо» начнется в 19:45 по Киеву.