Барселона – Динамо. Букмекеры оставляют киевлянам небольшие шансы

Перед матчем с «Баварией» все было гораздо хуже

  • 19.10.2021 08:16
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Барселона – Динамо. Букмекеры оставляют киевлянам небольшие шансы
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 октября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».
 
Букмекеры считают испанцев большими фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 9.9, на ничью - 6.2, поражение оценено в 1.29.

Отметим, что перед матчем с «Баварией» коэффициент на победу «Динамо» находился в районе 30.
 
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.93. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.79, ТМ3.0 – 2.1.
 
Матч «Барселона» – «Динамо» начнется в 19:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

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