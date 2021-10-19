Барселона – Динамо. Букмекеры оставляют киевлянам небольшие шансы

В среду, 20 октября, киевское «Динамо» сыграет выездной матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Барселоны».
Букмекеры считают испанцев большими фаворитами. На выигрыш команды Мирчи Луческу можно поставить с коэффициентом 9.9, на ничью - 6.2, поражение оценено в 1.29.
Отметим, что перед матчем с «Баварией» коэффициент на победу «Динамо» находился в районе 30.
Предполагается, что матч будет высокой результативности. Ставку «обе команды забьют» можно взять за 1.93. Основные тоталы – ТБ3.0 – 1.79, ТМ3.0 – 2.1.
Матч «Барселона» – «Динамо» начнется в 19:45 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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