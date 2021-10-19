Интер – Шериф. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Интер» – «Шериф».

В первых двух турах «Интер» проиграл «Реалу» (0:1), а также сыграл вничью 0:0 с «Шахтером». Кстати, команда из Милана не забила еще ни одного мяча в этом розыгрыше Лиги чемпионов. В свою очередь, «Шериф» выиграл у «Шахтера» со счетом 2:0, а также победил на выезде «Реал» со счетом 2:1.

В турнирной таблице группы D «Шериф» с 6 очками идет на первом месте. «Интер» с 1 баллом находится на третьей позиции. У «Шахтера» также 1 очко, и он четвертый, «Реал» с 3 баллами – второй.

«Шериф» уже навел шороху в Европе и в Лиге чемпионов, поэтому уже как-то недооценивать эту команду не приходится. Наверное, будет глупо говорить, что «Интер» выиграет очень легко. Ничего подобного! «Шериф» уже всем показал, что он может играть со всеми, с любой командой. Тут игра будет интересная.

Но, наверное, я все-таки отдам предпочтение более именитой команде – «Интеру». Им уже пора набирать очки. И, если «нерадзурри» этого не сделают в домашнем поединке с «Шерифом», то у них будут призрачные шансы на выход в следующий раунд Лиги чемпионов. Для «Интера» эти игры будут важны в плане набирания очков. Поэтому, я думаю, в этом поединке будет победа за «Интером», – сказал Воробей.

Матч «Интер» – «Шериф» состоится 19 октября. Начало встречи – в 22:00.