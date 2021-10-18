Барселона – Динамо. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-защитник сборной Украины сделал прогноз на матч 3-го тура Лиги чемпионов

  • 18.10.2021 23:49
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Барселона – Динамо. Прогноз на матч Артема Федецкого
© ФК Динамо Киев

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Барселона» – «Динамо».

«Могут ли на что-то киевляне рассчитывать в матче с «Барселоной»? Я думаю, что могут! Почему нет? Думаю, не нужно брать во внимание разгром от «Баварии» со счетом 5:0. «Барселона» сейчас это не та команда, которая была раньше. Сейчас у каталонцев нет тех лидеров, нет той атаки. И центр поля у «блаугранас» не тот. Да, название у команды по-прежнему громкое – «Барселона»! Но при определенном стечении обстоятельств в пользу «Динамо» киевлянам можно рассчитывать на положительный результат в этом поединке.

Ничья в этом матче будет расцениваться тоже как хороший результат. Это будет неплохо для киевлян. Впервые за три матча «Барселона» победила, а именно – в матче Примеры с «Валенсией» (3:1). Каталонцам нужно за те поражения реабилитироваться перед фанатами, как не крути. Это давит на них, и «Барселоне» просто не будет.

Но, мне кажется, в Барселоне такого результата, какой был зафиксирован в Мюнхене, не будет. Может кто-то скажет, что я нереально на вещи смотрю, но в принципе надежда насчет киевлян в матче с «Барселоной» есть. Думаю, динамовцы могут увезти из Барселоны очко, как минимум», – сказал Федецкий.

Матч «Барселона» – «Динамо» состоится 20 октября. Начало встречи – в 19:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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