Шахтер – Реал. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Шахтер» – «Реал».

«Шахтер» сейчас находится в неплохой форме. Да, у «горняков» бывают перепады. Нету той стабильной игры, которая была раньше, но, тем не менее, «Шахтер» будет играть дома, в Украине при своих фанатах. Мне кажется, будет полный стадион на этом матче! Это где-то может сыграть на руку «Шахтеру». За счет эмоций, за счет желания «горняки» могут добыть положительный результат. Тем более, в предыдущей Лиге чемпионов «Шахтер» два раза обыгрывал «Реал».

Но стоит отметить, что и мадридцы будут стараться исправиться, им нужно побеждать. «Сливочным» нужно перед своими болельщиками поднимать статус. После поражения от «Шерифа» поражение от «Шахтера» будет для «Реала» не глобальной катастрофой, а такой серьезной неудачей. Но скажу, что у «горняков» неплохие шансы добыть для себя положительный результат.

Будем надеяться на победу «Шахтера», но, мне кажется, и ничья в матче с «галактикос» будет для «горняков» неплохим результатом. Мы понимаем, что «Шахтер» проиграл «Шерифу», у которого уже 6 очков. «Горнякам» нужно набирать очки, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну.

Мне кажется, шансы неплохие на победу «Шахтера» в поединке с «Реалом». Если «горняки» проиграют «Реалу», шансы даже на выход в Лигу Европы будут такие призрачные. Будем надеяться, что где-то за счет двенадцатого игрока «Шахтер» сможет добыть такую долгожданную и важную победу», – сказал Федецкий.

Матч «Шахтер» – «Реал» состоится 19 октября. Начало встречи – в 22:00.