Во вторник, 19 октября, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль» в матче 3-го тура Лиги чемпионов 2021/22. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Коуч английского клуба Юрген Клопп на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ в Мадриде.

ВИДЕО. Не скажу, что дело в шляпе! Клопп ожидает сложный матч с Атлетико