ВИДЕО. Не скажу, что дело в шляпе! Клопп ожидает сложный матч с Атлетико

19 октября в Мадриде встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль» в матче 3-го тура ЛЧ

  • 18.10.2021 22:32
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Не скажу, что дело в шляпе! Клопп ожидает сложный матч с Атлетико
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Во вторник, 19 октября, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль» в матче 3-го тура Лиги чемпионов 2021/22. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Коуч английского клуба Юрген Клопп на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ в Мадриде.

ВИДЕО. Не скажу, что дело в шляпе! Клопп ожидает сложный матч с Атлетико

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Akella_147
    online
    Akella_147, 18.10.2021 23:12
    0
    С Атлетико никому не бывает легко! Симеоне уже пора ставить постамент прижизненно!
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