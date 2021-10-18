Во вторник, 19 октября, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» встретятся «Атлетико» и «Ливерпуль» в матче 3-го тура Лиги чемпионов 2021/22. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Коуч английского клуба Юрген Клопп на пресс-конференции рассказал об ожиданиях от матча ЛЧ в Мадриде.
ВИДЕО. Не скажу, что дело в шляпе! Клопп ожидает сложный матч с Атлетико
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.