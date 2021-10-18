Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси отлично адаптировался в ПСЖ»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о том, как адаптировался в команде Лионель Месси:
«Месси – великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины, блещет в ПСЖ. Он отлично адаптировался. Он очень умен и хорошо приспосабливается.
За месяцы в ПСЖ он стал намного спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он. Не сомневаюсь, что так и будет».
Источник — RMC Sport
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