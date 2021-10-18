Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси отлично адаптировался в ПСЖ»

Наставник ПСЖ – о звездном новичке команды

  • 18.10.2021 21:42
  • 646 просмотров
  • 1 комментарий
Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Месси отлично адаптировался в ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о том, как адаптировался в команде Лионель Месси:

«Месси – великолепный игрок. Он блистал в «Барселоне», блистал в сборной Аргентины, блещет в ПСЖ. Он отлично адаптировался. Он очень умен и хорошо приспосабливается.

За месяцы в ПСЖ он стал намного спокойнее. Мы очень довольны, Месси счастлив в Париже. Мы надеемся, что он естественным образом придет в форму, на которую рассчитываем и мы, и он. Не сомневаюсь, что так и будет».

Источник — RMC Sport

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stop2018
    online
    stop2018, 18.10.2021 21:45
    +1
    І це не граючи! Ха-ха-ха
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