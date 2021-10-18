ФОТО. Ну что, сыграем? Кривбасс сделал постер сериала Игра в кальмара

Клуб Первой лиги «Кривбасс» решил показать, что следует современным трендам. Команда сделала постер игры против «Полесья» 23 октября.
На постере изображены охранники в характерных одеждах из чрезвычайно популярного сейчас южнокорейского сериала Игра в кальмара, который стал самым хайповым релизом Netflix в истории платформы.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.