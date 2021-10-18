Симоне ИНДЗАГИ: «Победы Шерифа – не случайность»

Наставник «Интера» - о следующем матче команды в Лиге чемпионов

  • 18.10.2021 21:22
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Симоне ИНДЗАГИ: «Победы Шерифа – не случайность»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против сенсационного лидера группы, «Шерифа»:

«Две победы «Шерифа» — не случайность. Мы уже сыграли как с «Реалом», так и с «Шахтером». Могу сказать, что это превосходные команды. Мы знаем, что нам будет противостоять организованный и вдохновленный коллектив, полный энтузиазма.

Нам нужно хорошо продвигать мяч вперед и сохранять концентрацию. Это игра, которая будет иметь решающее значение для нашего путешествия в этой Лиге чемпионов

Мы много создаем и забиваем голов. В Серии А у «Интера» лучшая атака, но в обороне еще есть над чем работать. Завтра нам нужно наконец-то забить, ведь в Лиге чемпионов у нас по-прежнему ноль в графе забитых мячей. Против «Реала» нам не хватило реализации, поэтому завтра будет отличная возможность реабилитироваться за это».

Источник — Football-Italia

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