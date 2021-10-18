Шахтер – Реал. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 19-го октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Начало игры в 22:00.
В двух проведенных матчах команда Роберто Де Дзерби набрала одно очко, а «галактикос» имеют в своем активе три балла.
Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию матча из Киева.
Комментатор матча «Шахтер» – «Реал» – Александр Монзолевский.
Источник — Sport.ua
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