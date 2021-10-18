Шахтер – Реал. Аудиотрансляция матча Лиги чемпионов

Во вторник, 19-го октября, в Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч группового раунда Лиги чемпионов, в котором встретятся донецкий «Шахтер» и мадридский «Реал». Начало игры в 22:00.

В двух проведенных матчах команда Роберто Де Дзерби набрала одно очко, а «галактикос» имеют в своем активе три балла.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию матча из Киева.

Комментатор матча «Шахтер» – «Реал» – Александр Монзолевский.