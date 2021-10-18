Лука МОДРИЧ: «Шахтер в этом году сильнее, чем в прошлом»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от матча третьего тура Лиги чемпионов против «Шахтера» (19 октября):

«Матч с «Шахтером» очень важный. Мы уступили в последних встречах и у нас нет возможности снова проигрывать. Нужно выйти на поле как «Реал» и выиграть. Знаю, что мы можем победить. Последние три матча были сложные, но после международной паузы у нас есть вера. Нужно выйти на поле и победить.

Реванш против «горняков»? Нужно выиграть. «Шахтер» – сильный клуб. Он показал это в прошлом году и до сих пор таковым остается. Но нам нужно показать свою лучшую игру и победить.

Как изменился «Шахтер» с прошлого года? Конечно, мы следили за «Шахтером». В этом клубе работает Срна, мой бывший капитан. Поменялся тренер, стиль игры. Сейчас команда больше хочет играть с мячом. Считаю, они в этом году сильнее, чем в прошлом».