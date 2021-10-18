Шахтер – Реал. Повторим 2020 год?

Во втором туре «Шахтеру» удалось в третий раз подряд раскатать 0:0 с миланским «Интером»

  • 18.10.2021 18:38
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Шахтер – Реал. Повторим 2020 год?
© Getty Images/Global Images Ukraine

На этой неделе нас ждет две серии украино-испанского противостояния в Лиге Чемпионов. И откроет ее матч в Киеве между «Шахтером» и «Реалом». В прошлом году «Шахтер» в Лиге Чемпионов дважды обыграл мадридцев. Правда, в итоге в плей-офф всё равно вышел именно «Реал». Удастся ли «горнякам» вновь огорчить мадридского гранда?

Коэффициенты Favbet: 5.6 – 4.35 – 1.6

Выход из группы:

Реал – 1.02

Шахтер - 13

Во втором туре «Шахтеру» удалось в третий раз подряд раскатать 0:0 с миланским «Интером» и этот результат команда Де Дзерби однозначно может записать себе в актив. Ведь если в прошлом году «горняки» под руководством еще Каштру играли против «Интера» строго на отбой, но тут «Шахтер» играл практически на равных с миланцами.  Ну а во втором матче группы грянула одна из главных сенсаций в истории Лиги Чемпионов – «Реал» умудрился проиграть дома молдавскому «Шерифу». И сейчас именно команда Юрия Вернидуба является лидером группы.

На этих выходных мадридцы не играли, а последний матч «сливочные» сыграли еще 3 октября и также неожиданно проиграли «Эспаньолу». То есть прямо сейчас у мадридцев серия из двух поражений подряд. После таких результатов как-то прогнозировать матчи «Реала» очень сложно. Конечно, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и просто поставить на победу мадридцев на классе

Но еще лучше поставить на тотал матча больше (2.5). Глядя на то,  как сейчас играет «Реал» – голы обязательно будут, причем скорее всего в обе стороны

Прогноз №1 от Favbet: победа Реала – 1.6

Прогноз №2 от Favbet: тотал матча больше (2.5) – 1.63

Favbet  
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Источник — Sport.ua

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