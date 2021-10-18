Прогноз на Шахтер – Реал. Мадридцы теряют лидеров перед визитом в Украину

Во вторник 19 октября Шахтер будет принимать в Киеве Реал (начало в 22:00). Вот уже второй сезон подряд жребий свел горняков с самым титулованным клубом Лиги чемпионов. Мадридцы наверняка хорошо запомнили, чем закончились предыдущие матчи. В обоих встречах группового этапа Шахтер выиграл (3:2 в гостях и 2:0 дома).

За прошедший год в обоих командах сменились тренеры, вместо Луиша Каштру пришел Роберто Де Дзерби, а вместо Зинедина Зидана – Карло Анчелотти. Так что в этот раз Шахтер и Реал будут демонстрировать несколько другой футбол. Впрочем, и в этот раз игра ожидается результативной. Аналитики Parimatch дают 60% на то, что мы увидим не меньше трех голов. Кстати, в трех предыдущих встречах горняки забивали Реалу не менее двух мячей.

Накануне 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер в УПЛ без проблем разобрался с Зарей – 6:1. А вот Реал на этих выходных отдыхал, его матч с Атлетиком был перенесен из-за матчей отборочного турнира ЧМ-2022 года среди национальных команд Южной Америки. Этим воспользовался Реал Сосьедад, который обыграл Мальорку и поднялся на первое место. Отметим, что Реал не выигрывает в Примере уже два матча подряд (ничья и поражение).

Уже известно, что в Киеве не сыграют Азар и Бэйл, их даже не внесли в заявку. Зато прилетит с командой украинец Лунин, правда лишь в качестве резервного голкипера. Сложно будет полностью сконцентрироваться на футболе Бензема, на следующий день после матча его ожидает суд. Напомним, уже несколько лет продолжается рассмотрение дела с якобы шантажом Каримом своего бывшего партнера по сборной Матье Вальбуэна.

Сложно сказать, насколько все эти детали повлияют на игру, но, Шахтер уже показал, что умеет обыгрывать европейских грандов. Можно не сомневаться, что и в этот раз горняки сделают все, чтобы повторить свой успех.